İzmir gündem haberleri: İzmir'de 51 sikke ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 51 sikke ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Ö'nün tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine Hürriyet Mahallesi İnlik mevkisine operasyon düzenledi.
Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 51 sikke ile 3 küçük obje ele geçirildi.
Sikke ve objeler, İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan E.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.
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