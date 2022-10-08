Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Ö'nün tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine Hürriyet Mahallesi İnlik mevkisine operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir gündem haberleri: İzmir'de 51 sikke ele geçirildi - Son Dakika

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