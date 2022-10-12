Son dakika gündem: 86 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: 86 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheliler tutuklandı

12.10.2022 10:24

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yolla yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığı belirlenen 86 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yolla yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığı belirlenen 86 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yolla İtalya'ya gitmek isteyen bir grup düzensiz göçmenin göçmen kaçakçıları tarafından İstanbul'dan İzmir'e getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma Genel Komutanlığına ait insansız hava aracı ile de takibe alınan kamyon, minibüs ve 2 otomobil, 9 Ekim'de Doğanbey Mahallesi'nde durduruldu.

Araçlarda bulunan 69'u Afgan, 7'si Suriyeli, 6'sı Mısırlı, 3'ü Filistinli, 1'i de İranlı olmak üzere toplam 86 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen U.Ö, A.F.S, A.K, V.Ö. ve F.Ö. yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı, düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Seferihisar, Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: 86 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheliler tutuklandı - Son Dakika

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