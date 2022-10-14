Üst katta mahsur kalan, sağlık çalışanları ve hastaların da aralarında olduğu 3'ü çocuk 13 kişi, itfaiye merdiveniyle dışarı çıkarıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, duman saran 3 katlı binaya müdahale etti.

Kaynak: AA

Karabağlar, İtfaiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aile Sağlığı Merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

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