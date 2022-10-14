Aile Sağlığı Merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Aile Sağlığı Merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

14.10.2022 17:02

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nin kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, duman saran 3 katlı binaya müdahale etti.

Üst katta mahsur kalan, sağlık çalışanları ve hastaların da aralarında olduğu 3'ü çocuk 13 kişi, itfaiye merdiveniyle dışarı çıkarıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında zemin katta bulunan ilaç ve malzemeler hasar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: AA

Karabağlar, İtfaiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile Sağlığı Merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

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