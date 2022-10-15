İzmir gündem haberleri: İzmir'de "Birlikte İngilizce" projesi devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından British Council ve Sabancı Vakfı iş birliği ile İngilizce öğretmenlerine yönelik düzenlenen, Birlikte İngilizce projesi (English Together) İzmir'e devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan İngilizce öğretmenlerinin sınıf içi uygulamalarının verimliliğini artırmak, yeni öğretim tekniklerini uygulama konusunda kendilerini yetkin hissetmelerini sağlamak amacıyla Mesleki Gelişim Toplulukları kuruldu.

Bu sayede mesleki ve alan gelişimleri konusunda sürekli etkileşim halinde bulunan öğretmenler, hem eğleniyor hem de kendi deneyimlerini meslektaşlarına aktarıyor.

Grup çalışmalarına ağırlık veren proje sayesinde paylaşılan etkinlik ve yapılan çalışmalar öğretmenler tarafından sınıflarında da uygulanıyor.

Yıl boyunca devam edecek olan seminerlerde aynı kademede görev yapan öğretmenler ortak sorunlara birlikte paylaşarak çözüm arıyor.

Şu anda 22 ilçede uygulanan projenin 30 ilçeye ulaşması için çalışmalar yürütülüyor.