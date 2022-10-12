İzmir gündem haberleri | İzmir'de Deniz Poyraz'ın öldürülmesine ilişkin duruşma cezaevinde görülecek - Son Dakika
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İzmir gündem haberleri | İzmir'de Deniz Poyraz'ın öldürülmesine ilişkin duruşma cezaevinde görülecek

12.10.2022 12:31
İzmir gündem haberleri | İzmir'de Deniz Poyraz'ın öldürülmesine ilişkin duruşma cezaevinde görülecek

İzmir yerel gündem haberine göre HDP İzmir İl Başkanlığına girerek parti binasındaki Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in yargılanmasına, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki salonda devam edilecek.

HDP İzmir İl Başkanlığına girerek parti binasındaki Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in yargılanmasına, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki salonda devam edilecek.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Onur Gencer, öldürülen Deniz Poyraz'ın ailesi ile İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel ve avukatlar katıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'li bazı milletvekilleri duruşmayı izleyici bölümünden takip etti.

Mahkeme başkanı, asil vekiller dışındaki tüm avukatların savunma için ayrılan bölümden ayrılmaları için ara karar verdiklerini açıkladı.

Karara itiraz eden avukatlar ile güvenlik görevlileri arasında salonda tartışma yaşandı.

Baro Başkanı Yücel ara karara uymayacaklarını ifade etti.

Deniz Poyraz'ın başka bir suçtan tutuklu kardeşinin jandarma tarafından salona getirildiği esnada sanığa dönüp bir şeyler söylemesi üzerine tartışma yaşandı. Bu sırada avukatlar ve salondakiler de tartışmaya katıldı. Sanık Gencer, salondan çıkarıldı.

Mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi.

Yaklaşık yarım saatlik aranın ardından yeniden salona gelen heyet, yaşanan olayların tutanağa geçirileceğini, olaylara karışanların da belirlenip haklarında işlem yapılacağını söyledi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluğun devamına karar verilmesini, duruşmanın da ertelenmesi yönünde mütalaa verdi.

Sanık Onur Gencer, cumhuriyet savcısının mütalaasına diyeceğinin olmadığını ifade ederek, HDP'ye yönelik kapatma davasındaki iddianamenin dosyaya eklenmesini istedi.

Mahkeme başkanı, davanın bu şekilde devam etmesinin mümkün olmadığını belirterek, duruşmanın düzen ve disiplin içinde sürmesi için İzmir Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki salonda yapılmasına karar verdi.

Duruşma, 14 Ekim cuma günü görülecek.

Davanın geçmişi

İzmir'de bir iş merkezinin ikinci katındaki HDP İzmir İl Başkanlığına 17 Haziran'da gelen Onur Gencer, burada çalışan Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü.

Olayın ardından gözaltına alınan ve tutuklanan Gencer'in, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması, "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme", "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçlarından da 7 yıla kadar hapsi istenmişti.

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Deniz Poyraz, Onur Gencer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir gündem haberleri | İzmir'de Deniz Poyraz'ın öldürülmesine ilişkin duruşma cezaevinde görülecek - Son Dakika

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