İzmir gündem haberleri... İzmir'de denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu.
Tepecik Mahallesi'ndeki Akarca mevkisinde dün akşam saatlerinde denize giren Eyüp Sabri Kaya (45) bir süre sonra kayboldu.
İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması yaptı.
Kaya'nın cesedine Çaltılıazmak mevkisinde ulaşıldı.
Eyüp Sabri Kaya'nın cenazesi incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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