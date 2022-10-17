Alınan bilgiye göre, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede suç ve suçluyla mücadele kapsamında yaptığı uygulama kapsamında şüphe üzerine M.B.T'yi durdurdu.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir gündem haberleri: İzmir'de ekmeğin arasına uyuşturucu gizleyen kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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