İzmir gündem haberleri: İzmir'de ekmeğin arasına uyuşturucu gizleyen kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir gündem haberleri: İzmir'de ekmeğin arasına uyuşturucu gizleyen kişi gözaltına alındı

17.10.2022 03:06
İzmir gündem haberleri: İzmir'de ekmeğin arasına uyuşturucu gizleyen kişi gözaltına alındı

İzmir haberler: İzmir'in Bayraklı ilçesinde ekmeğin arasına uyuşturucu gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde ekmeğin arasına uyuşturucu gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede suç ve suçluyla mücadele kapsamında yaptığı uygulama kapsamında şüphe üzerine M.B.T'yi durdurdu.

Üst araması yapan ekipler, şüphelinin yanında taşıdığı poşetteki ekmeğin arasına gizlediği 18 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.B.T'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, İzmir, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir gündem haberleri: İzmir'de ekmeğin arasına uyuşturucu gizleyen kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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