Hasta yakınını azarlayıp tehdit etmişti! O doktor hakkında idari soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Hasta yakınını azarlayıp tehdit etmişti! O doktor hakkında idari soruşturma başlatıldı

28.09.2022 11:42

İzmir'de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuğuna ait tahlil sonucunun değerlendirilmesini isteyen kadın ile doktor D.B. arasında yaşananlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Tartışmadan sonra İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Hasta yakınını "Mahkemeye veririm, ödersin 10 bin lira görürsün" sözleriyle tehdit eden Doktor D.B. hakkında idari soruşturma açıldı.

Dün Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cildiye Polikliniği önünde hastanede tedavi gören çocuğuyla birlikte polikliniğin kapısına gelen kadın, tahlil sonuçlarını cildiye doktoru D.B.'ye göstermek istedi. Bu sırada odasından çıkan D.B. ile kadın arasında tartışma çıktı.

"SANA HESAP MI VERECEĞİM?"

Tartışma cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Kamera görüntülerinde hasta yakını kadının doktor D.B.'ye, "Nereye gidiyorsunuz?" diye sorduğu, doktor D.B.'nin ise "İşim var, sana ne? Yöneticim çağırdı, sana hesap mı vereceğim?" dediği görüldü. Hasta yakınının "Tabii, öyledir" sözüne sinirlenen D.B., güvenliğin çağrılmasını ve durumu başhekimliğe söyleyeceğini belirtti.

"ÖDERSİN 10 BİN LİRAYI GÖRÜRSÜN"

Bağrışmalar üzerine anne, çocuğun yanında böyle bir tartışma yaşanmaması gerektiğini ifade etti. Bu sırada araya giren bir kadın, doktor D.B.'nin sakinleşmesini sağlamak için omzuna dokundu. D.B. bu kez de başka birinin kendine dokunmasına sinirlenip, duruma tepki gösterdi. Bir güvenlik görevlisi de tarafların arasına girerek olayı yatıştırmaya çalıştı. Her iki taraf da birbirlerine tepki gösterirken, bu kez doktor D.B., "Seni mahkemeye veririm, ödersin 10 bin lirayı görürsün" dedi. Koridorda bulunanlar ile hastane görevlileri, tarafları güçlükle sakinleştirdi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Sosyal medyada da paylaşılan video vatandaşların tepkisini çekti. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, olay sonrası doktor D.B. hakkında idari soruşturma başlattı.

YORUMLAR (1)
  • Ferhat Cetinkaya: İlla kaydamı almak gerekiyor tüm doktorlar ve sağlıkçılar aynı hareketleri hergün yapıyor zaten Basına yansıdığı içinmi idari ceza il sağlık müdürlüğü cart curt hikaye ye başladınız Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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İZMİR'DE HASTA YAKINIYLA TARTIŞAN DOKTORA SORUŞTURMA İZMİR'DE HASTA YAKINIYLA TARTIŞAN DOKTORA SORUŞTURMA Paraşütçü baba oğul gökyüzünde heyecanı birlikte yaşıyor Paraşütçü baba oğul gökyüzünde heyecanı birlikte yaşıyor
Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasta yakınını azarlayıp tehdit etmişti! O doktor hakkında idari soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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