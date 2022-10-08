İzmir gündem haberleri... İzmir'de Hasta Yakınlarının Sopalarla Saldırdığı Aile Hekimi Yaralandı

İzmir Torbalı'da doktor Ekin Hürel Günay, dün akşam mesai bitiminde evine gitmeden önce ekmek almak için durduğu fırının önünde 3 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Saldırganların doktor Günay'ın 2 ay önce iş yerinde çıkan tartışma nedeniyle beyaz kod vererek şikayetçi olduğu hasta ve yakınları olduğu bildirildi. Hastaneye kaldırılan doktor Günay'ın vücudunda kırıklar olduğu ve bir gözünün net görmediği belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; mesai bitimi sonrası evine giderken ekmek almak için otomobiliyle fırının önünde duran aile hekimi doktor Ekin Hürel Günay, 3 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesi ile saldırganlar olay yerinden kaçarken doktor Günay Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, oradan da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

2 AY ÖNCE BEYAZ KOD VERMİŞ

Saldırganların yaklaşık 2 ay önce, doktor Günay'ın çalıştığı Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde başka bir hekimle tartışma yaşadığı iddia edildi. Tartışmaya müdahale eden doktor Günay'ın beyaz kod vererek şikayetçi olduğu, polisin bunun üzerine aile sağlığı merkezine gelerek olaya müdahale ettiği bildirildi.

"HUKUKİ SÜREÇLERİ TAKİP EDECEĞİZ"

Vücudunda kırıklar meydana gelen doktor Ekin Hürel Günay'ın aldığı darbeler nedeniyle bir gözünün de net görmediği bildirildi. Olay sonrası sağlık meslek örgütlerinden yaşananlara tepki geldi. SES İzmir Şubesi, İzmir Aile Hekimleri Derneği, İzmir Tabip Odası, Halk Sağlığı Başkanlığı ve Birleşik Dayanışma Sendikası (İZAHED) yöneticileri ve İzmir Valiliği yetkilileri olay sonrası destek olmak için Ege Üniversitesi Hastanesi'ne gitti.

İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED) Yönetim Kurulu yazılı bir açıklama ile saldırıyı gerçekleştirenlerin yaklaşık 2 ay önce başka bir hekime saldırmak isterken doktor Günay'ın engellemesi ve beyaz kod vermesi ile karşılaştığını öne sürdü. İZAHED'den yapılan açıklama şöyle:

"Mesai çıkışı Torbalı'da görev yapan aile hekimi arkadaşımız Ekin Hüner Günay'a bir grup tarafında saldırıda bulunulmuştur. Yaklaşık 1 ay kadar önce aynı şahıslar ASM'de başka bir hekime saldırı girişiminde bulunmak isterken, Dr. Ekin beyin engellemesi nedeniyle amacına ulaşamayanlardır. Olay nedeniyle verilen beyaz kod dolayısıyla bugün adeta pusu kurmuş ve doktor arkadaşımıza arkadan sopalarla saldırmışlardır. Hekim emeğini değersizleştirip popülizme kurban edenler, aile sağlığı merkezinde bu şartlar altında çalışmanın ne kadar büyük risk içermesine sebep olduklarını anlamayanlar, hekimleri kurban seçenler, sözde sağlıkta şiddet mücadelesinin bugün az kalsın bir cana daha mal olacağından da habersizdirler. Biliyoruz ki bu bakış hekimlerin neden yurt dışına gitmek istediklerine de anlam verememektedir. Korktukları için arkadan ve kalabalık halde canına kastetmek amaçlı saldıran o cahil güruhun akıbetini, adli ve hukuki süreçlerini sonuna kadar takip edeceğiz."

"TÜM YETKİLİLER SORUMLUDUR"

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu da yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İşinden evine girmek üzere yola çıkan meslektaşımız, İzmir'de Torbalı'da üç kişinin saldırısına uğramıştır. Kafa travması, orbita kırıkları, göğüs ve karın travması nedeniyle ağır yaralanmıştır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servisinde tedavi altındadır. Bu olayın hiçbir gerekçesi ve nedeni olamaz. Sağlıkta şiddet artık tam anlamıyla 'Sağlıkta terör' halini almış bulunmaktadır. Artık hiçbir gerekçe ve neden de olmadan, hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız bu teröre maruz kalmaktadırlar. Artık sokakta, evlerinde, sosyal hayatlarında ve işyeri dışında da tam anlamıyla can ve mal güvenlikleri yok edilmiş ve tam anlamıyla sokak terörünün hedefi haline getirilmişlerdir. Bu durum her şeyden önce sağlıkta dönüşüm diye oluşturulmuş 'Sağlıkta garabet'in bir sonucudur. Bu garabetle sağlık sistemi tıkanmıştır. Sağlık sisteminde cansiperane büyük fedakarlıklarla emek verenleri, hekimlik mesleğini, hekimleri ve sağlık çalışanlarını hedef gösteren ve sorun sanki hekimler ve sağlık çalışanlarıymış algısını yaratan yukardan aşağıya tüm yetkililer bu durumun sorumlusudurlar.

"SAĞLIKTA TERÖR ACİL TOPLUMSAL BİR SORUNDUR"

Bu 'Sağlıkta terör' sürecinin bir an önce sonlandırılması ve hemen acil önlemler alınması şarttır. Kafa travması, orbita kırığı, göğüs ve batın travması ile ağır durumda acil servise kaldırılan meslektaşımızın tedavisi sürmektedir. Meslektaşımız acil ve yoğun bakım koşullarında halen tedavi altındadır. Saldırganlar tutuklanmış ve yarın nöbetçi mahkemeye çıkarılacaklardır. Bu süreci İzmir Tabip Odası olarak sonuna kadar takip edeceğiz ve bu teröre karşı tüm meslektaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının korunması için yapılacak her şeyi yapmaya kararlıyız. Sağlıkta terörü hep birlikte durduracağız. Sağlık Bakanlığı'na ve hükümete sesleniyoruz. Sağlıkta terör acil bir toplumsal sorundur. Herkesi yakmaktadır, yakacaktır. Bunu durdurun. Hemen derhal ve hemen şimdi."