Son dakika haber | İZMİR'DE HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON; ARANMASI OLAN 39 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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Son dakika haber | İZMİR'DE HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON; ARANMASI OLAN 39 ŞÜPHELİ YAKALANDI

06.10.2022 19:49

Son dakika gündem haberine göre İZMİR'de polis ekiplerince eş zamanlı düzenlenen helikopter destekli operasyonda, haklarında arama ve kesinleşmiş hapis cezası olan 39 kişi yakalandı.

İZMİR'de polis ekiplerince eş zamanlı düzenlenen helikopter destekli operasyonda, haklarında arama ve kesinleşmiş hapis cezası olan 39 kişi yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için il genelinde, önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. 6 Ekim günü; hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, taksirle ölüme neden olma, yağma, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, silahlı tehdit, başkasına ait banka kartını izinsiz kullanma, görev yaptırmamak için direnme gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan toplam 58 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. Eş zamanlı ve helikopter destekli operasyonlara 118 polis ekibi katıldı. Operasyon kapsamında 39 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilmek üzere polis merkezlerine teslim edildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İZMİR'DE HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON; ARANMASI OLAN 39 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

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