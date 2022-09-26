İzmir gündem haberleri | İzmir'de kumar operasyonu; 123 kişiye 223 bin TL ceza - Son Dakika
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İzmir gündem haberleri | İzmir'de kumar operasyonu; 123 kişiye 223 bin TL ceza

26.09.2022 12:07
İzmir gündem haberleri | İzmir'de kumar operasyonu; 123 kişiye 223 bin TL ceza

İzmir haberleri: İZMİR'de, jandarmanın 2 işletmeye baskınında, kumar oynarken yakalanan 123 kişiye 223 bin 737 TL ceza uygulandı.

İZMİR'de, jandarmanın 2 işletmeye baskınında, kumar oynarken yakalanan 123 kişiye 223 bin 737 TL ceza uygulandı. Kumar oynatan 2 kişi ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesinin Gökdere ve Beşyol mahallelerindeki kafelerde G.A. ve İ.A.'nın, tombala ile kumar oynattığını belirledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Baskınlarda 123 kişi, kumar oynarken yakalandı. Bu kişilere toplam 223 bin 737 TL idari para cezası kesildi. Kumar oynattıkları saptanan 2 şüpheli hakkında ise adli işlem uygulandı. G.A. ve İ.A.'nın işlemleri sürüyor.


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Kaynak: DHA

Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir gündem haberleri | İzmir'de kumar operasyonu; 123 kişiye 223 bin TL ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir gündem haberleri | İzmir'de kumar operasyonu; 123 kişiye 223 bin TL ceza - Son Dakika
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