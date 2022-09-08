İzmir gündem haberleri | İzmir'de kurtuluşun 100'üncü yıldönümü kutlamaları resepsiyon ile başladı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9 Eylül Resepsiyonu'nda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu akşam, İzmir'in kurtuluşunun 100 yılı tamamladığı günün arifesindeyiz. 9 Eylül sadece İzmir'in işgalden kurtulduğu gün değil, kurtuluştan kuruluşa uzanan yolun başlangıcıdır. Bu nedenle hep diyorum. İzmir, büyük zaferimizin yüzüdür" dedi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Alsancak Havagazı Fabrikası'nda 9 Eylül resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyona İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte misafirlere 9 Eylül'ün 100'üncü yıldönümü dolayısıyla hatıra pulu dağıtıldı. Etkinlikte konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu akşam, İzmir'in kurtuluşunun 100 yılı tamamladığı günün arifesindeyiz. 9 Eylül sadece İzmir'in işgalden kurtulduğu gün değil, kurtuluştan kuruluşa uzanan yolun başlangıcıdır. Bir ulusun ayağa kalkışı ve Cumhuriyetimizin fiilen doğuşu yüz yıl önce başladı. Bu nedenle hep diyorum. İzmir, büyük zaferimizin yüzüdür. İzmir, demokrasi ve barışın yüzüdür" dedi.

'DAHA GÜZEL BİR ÜLKEYİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ'

Başkan Soyer, bu yolun Mustafa Kemal'in askerlerinin yolu olduğunu belirterek, "Mustafa Kemal'in askerlerinin yoludur. Biz bu yolculuğu yüz yıldır yüreğimizde taşıdık. İki hafta önce Afyon'da, bu yüz yıllık yürüyüşümüzü ete kemiğe büründürdük. Yalın ayak ölüme koşan, canını bu vatan için feda eden kahramanlarımızın anısını yaşatmak için dört yüz kilometrelik Zafer ve Anma Yürüyüşümüzü 24 Ağustos akşamı, Büyük Taarruz öncesi Türk ordusuna kucak açan Dereçine'de başlattık. Kafilemizin yürüyüşü 14 günün ardından yarın sabah, 9 Eylül'de son bulacak. Biz bu yolu yürüdük çünkü biz hürriyetimize aşığız. Yürüdük çünkü bizim vefamız var. Vicdanımız var. Memleket aşkımız var. Yürüdük çünkü hafızamızı tazeledikçe bu vatana olan bağlılık ve sorumluluğumuz artıyor. Hiçbir şey hürriyetimizden ve egemenliğimizden daha değerli değil. Tıpkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; 'Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki; onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur.' Kurtuluşun yüzyılını geride bıraktığımız bu günlerden kuruluşun ikinci yüzyılına yürürken çok daha güzel bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz. Buna tüm kalbimle inanıyorum" ifadelerini kullandı.