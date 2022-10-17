İzmir gündem haberleri... İzmir'de otomobilin çarptığı çocuğun ölümüne ilişkin dava ağır cezada görülecek - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir gündem haberleri... İzmir'de otomobilin çarptığı çocuğun ölümüne ilişkin dava ağır cezada görülecek

17.10.2022 12:34
İzmir gündem haberleri... İzmir'de otomobilin çarptığı çocuğun ölümüne ilişkin dava ağır cezada görülecek

İzmir haberi... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 2 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin davanın, suçun olası kast yönünden değerlendirilebilmesi için ağır ceza mahkemesinde gönderilmesine karar verildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 2 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin davanın, suçun olası kast yönünden değerlendirilebilmesi için ağır ceza mahkemesinde gönderilmesine karar verildi.

Karşıyaka 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.D. ve İ.D. katılmadı. Kazada yaşamını yitiren Emirhan Çoğalan'ın babası Mustafa Çoğalan ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık A.D. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açıldığını, ancak sanığın olay tarihinde ehliyeti olmadan trafiğe çıktığı hususu göz önüne alındığında eylemin "olası kast ile insan öldürme suçunu" oluşturma ihtimalinin bulunduğunu, bu suçla ilgili yargılama yapma görevinin de ağır ceza mahkemesine ait olduğunu belirterek, her 2 sanık hakkında da ağır ceza mahkemesince yargılama yapılmak üzere görevsizlik kararı verilmesini talep etti.

Hakim, mahkemenin görevsizliğine hükmedip dosyanın Karşıyaka'daki nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Olay

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 27 Mayıs 2021'de A.D'nin kullandığı otomobil, sokakta oynayan 2 yaşındaki Emirhan Çoğalan'a çarparak ölümüne sebebiyet vermişti.

Ehliyetinin olmadığı belirlenen A.D. ile olay yerinde hatalı park edildiği belirlenen otobüsün sürücüsü İ.D. hakkında dava açılmıştı.

YORUMLAR
500
İzmir haberi: Karşıyaka'da Fatih varsa sorun yok İzmir haberi: Karşıyaka'da Fatih varsa sorun yok İzmir haberleri | Karşıyaka'dan 2'de 2 İzmir haberleri | Karşıyaka'dan 2'de 2
Kaynak: AA

Karşıyaka, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir gündem haberleri... İzmir'de otomobilin çarptığı çocuğun ölümüne ilişkin dava ağır cezada görülecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:26 Referanduma giden köy halkı mahalle olmayı seçti
13:25 İran yapımı kamikaze drone Ukrayna'nın başkenti Kiev'i böyle vurdu! Silahla müdahale işe yaramadı
13:19 Sanal eskort operasyonunda 9 milyon liraya el konuldu! 25 kişi sınır dışı edildi
13:05 Jesus'un yıldızını parlattığı Fenerbahçeli futbolcuya İspanyol takımları talip oldu
12:49 Kız arkadaşıyla tartışırken 4 kişinin saldırısına uğradı! Gözünü kaybetti
12:49 Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret mesajı: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız
12:40 Hedef uçak olarak tasarlanan Şimşek süpersonik uçağa dönüştürülecek
12:33 Sürücüsü sara nöbeti geçirdi! Kontrolden çıkan otomobil çok sayıda araca çarptı
12:17 Maden şehidinin paylaşımı yürek yaktı: Baba deyişine ölürüm
12:04 İstanbul Havalimanı'nda yemek skandalı! Yüzlerce çalışan zehirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 14:27:20. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir gündem haberleri... İzmir'de otomobilin çarptığı çocuğun ölümüne ilişkin dava ağır cezada görülecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement