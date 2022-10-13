Sürücü belgesine geçici olarak el konulan E.S, "sürücü olur" raporu almak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne götürüldü.

Sürücüye, trafik güvenliği ve düzenini tehlikeye düşürmek ve araç plakasında okunamaması için değişiklik yapmak suçlamasıyla idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir gündem haberleri: İzmir'de trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü gözaltına alındı - Son Dakika

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