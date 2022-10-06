İzmir gündem haberleri... Karaburun Belediye Başkanı ile 4 sanığa "kilitli parke" davasından beraat - Son Dakika
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İzmir gündem haberleri... Karaburun Belediye Başkanı ile 4 sanığa "kilitli parke" davasından beraat

06.10.2022 18:02
İzmir gündem haberleri... Karaburun Belediye Başkanı ile 4 sanığa "kilitli parke" davasından beraat

İzmir haber: İzmir'in Karaburun ilçesindeki kilitli parke yapım işi ihalesine ilişkin açılan davada, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın da aralarında olduğu 5 sanık beraat etti.

İzmir'in Karaburun ilçesindeki kilitli parke yapım işi ihalesine ilişkin açılan davada, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın da aralarında olduğu 5 sanık beraat etti.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar İlkay Girgin Erdoğan, Sercan Sefer Çiğdemoğlu ve Burçin Çelik katıldı. Diğer sanıklar duruşmaya gelmezken, salonda İçişleri Bakanlığı ve taraf avukatları hazır bulundu.

Savcı, önceki duruşmadaki mütalaasını tekrarlayarak tüm sanıkların beraatini talep etti.

İçişleri Bakanlığı avukatı ile müşteki Adem Avcı'nın avukatı, atılı suçun işlendiğini savunarak, soruşturmanın genişletilmesini istedi.

Son sözleri sorulan sanıklardan İlkay Girgin Erdoğan, savcılık mütalaası doğrultusunda beraat talebinde bulundu.

Diğer sanıklar da son sözlerinde suçsuz olduklarını savundu.

Mahkeme heyeti, yeterli bir delil bulunmadığını belirterek, tüm sanıkların beraatine hükmetti.

Olay

Karaburun ilçesindeki Mordoğan Mahallesi Meydanı için düzenlenen kilitli parke yapım işi ihalesiyle ilgili Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın da aralarında olduğu 5 sanık hakkında "görevi kötüye kullanmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından dava açılmıştı.

İddianamede, evrak üzerinde değişiklik yapılarak yasaklı firma tarafından yapılan işin, başka bir şirketçe gerçekleştirilmiş gibi gösterildiği öne sürülmüştü.

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Kaynak: AA

İlkay Girgin Erdoğan, İçişleri Bakanlığı, Karaburun, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir gündem haberleri... Karaburun Belediye Başkanı ile 4 sanığa 'kilitli parke' davasından beraat - Son Dakika

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