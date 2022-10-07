İzmir gündem haberleri | Kınık Belediye Başkanı Doğruer'den "Genç Belediye" ödülü için teşekkür

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının düzenlediği "Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri" kapsamında "Genç Belediye" ödülüne layık görülen Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kınık Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının düzenlediği "Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri" yarışmasında "Poyracık Aquapark ve Rekreasyon Alanı Gençlik Projesi" ile Genç Belediye ödülüne layık görüldü.

Ödülü, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan alan Doğruer, gururlu olduklarını belirtti.

Doğruer, çok sayıda sosyal alanın bulunduğu tamamı belediye bütçesi ile 5 milyon liraya mal olan proje ile ödüle layık görüldüklerini belirterek, emeği geçen çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.