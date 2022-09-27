KEMALPAŞA'DA 2 BİN 300 LİTRE BANDROLSÜZ ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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KEMALPAŞA'DA 2 BİN 300 LİTRE BANDROLSÜZ ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ

27.09.2022 15:45

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde kontrol edilen bir minibüste bidonlar içerisinde 2 bin 300 litre bandrolsüz şarap ele geçirildi.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde kontrol edilen bir minibüste bidonlar içerisinde 2 bin 300 litre bandrolsüz şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli G.Y. hakkında, '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesinde Akalan yol kontrol noktasında şüphe üzerine G.Y.'nin kullandığı minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada bidonlar içerisinde 2 bin 300 litre bandrolsüz şarap ele geçirildi. Şüpheli G.Y. hakkında '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

Gözaltına alınan G.Y.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Ele geçirilen bandrolsüz şaraplara ise imha edilmek üzere el konuldu.

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Kaynak: DHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Kemalpaşa, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KEMALPAŞA'DA 2 BİN 300 LİTRE BANDROLSÜZ ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KEMALPAŞA'DA 2 BİN 300 LİTRE BANDROLSÜZ ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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