İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesinde Akalan yol kontrol noktasında şüphe üzerine G.Y.'nin kullandığı minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada bidonlar içerisinde 2 bin 300 litre bandrolsüz şarap ele geçirildi. Şüpheli G.Y. hakkında '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › KEMALPAŞA'DA 2 BİN 300 LİTRE BANDROLSÜZ ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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