İzmir gündem: İzmir'de göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama - Son Dakika
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İzmir gündem: İzmir'de göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama

13.10.2022 11:07
İzmir gündem: İzmir'de göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama

Edinilen İzmir haberine göre İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, göçmen kaçakçılarına yönelik jandarma operasyonunda 86 düzensiz göçmenle yakalanan 5 organizatör, tutuklandı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, göçmen kaçakçılarına yönelik jandarma operasyonunda 86 düzensiz göçmenle yakalanan 5 organizatör, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İstanbul'dan İzmir'e gelen bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla İtalya'ya gideceği bilgisine ulaştı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde ve talimatları doğrultusunda; Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı insansız hava aracı destekli operasyon düzenlendi. İnsansız hava aracı ve karadan ise fiziki olarak takip edilen 1 kamyon, 1 minibüs ve 2 otomobil, 9 Ekim'de Seferihisar'ın Doğanbey Mahallesi'nde durduruldu. Organizatör olduğu tespit edilen U.Ö., A.F.S., A.K., V.Y. ve F.Ö. gözaltına alındı. Ayrıca 69'u Afganistan, 7'si Suriye, 6'sı Mısır, 3'ü Filistin ve 1'i de İran uyruklu toplam 86 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, adli ve idari işlemleri tamamlanarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. İşlemleri tamamlanan 5 organizatör, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir gündem: İzmir'de göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama - Son Dakika

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