İzmir gündem: İzmir'de seyir halinde araçla trafiği tehlikeye atan 2 sürücüye ceza

İzmir'de trafiği tehlikeye atacak şekilde araç kullanan ve görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 2 sürücüye para cezası verildi.

İzmir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ayağını camdan dışarı çıkararak araç kullanan, makas atarak trafikte tehlikeye yol açan ve o anları da sosyal medya hesaplarında paylaşan 2 sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan inceleme sonucu ayağını sol ön camdan çıkartarak araç kullanan sürücünün Ö.G, birbiri ardına şerit değiştirip makas atarak trafikte tehlikeye yol açan sürücünün de M.B. olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince yakalanan ve ifade için emniyete götürülen Ö.G. ile M.B'ye "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan para cezası uygulandı, ehliyetleri geçici olarak muhafaza altına alınan sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.