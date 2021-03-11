İzmir güne yağışla başladı - Son Dakika

İzmir güne yağışla başladı
11.03.2021 11:13
İzmir'de sabah saatlerinde başlayan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.
İzmir'de sabah saatlerinde başlayan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.
İzmir genelinde sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışlar, birçok noktada trafik yoğunluğu oluşturdu. Yağmurun etkisi ile İzmir'in çeşitli noktalarında maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, bazı noktalarda ise yollarda oluşan su birikintileri yayalara engel oluşturdu. Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, yağışın akşam saatlerinde son bulacağı öngörülüyor. - İZMİR
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