İZMİR Güneşli havayı gören İzmirliler piknik alanlarını doldurdu - Son Dakika

İZMİR Güneşli havayı gören İzmirliler piknik alanlarını doldurdu

Güneşli havayı gören İzmirliler piknik alanlarını doldurduİZMİR'de sıcak havadan bunalan İzmirliler, pazar günü soluğu piknik alanlarında aldı.

Güneşli havayı gören İzmirliler piknik alanlarını doldurdu

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İZMİR'de sıcak havadan bunalan İzmirliler, pazar günü soluğu piknik alanlarında aldı. İzmir'in piknik alanlarından olan Çiçekliköy, Yamanlar, İnciraltı Kent Ormanı'nı mangal yapanlarla doldu. Bazı vatandaşlar, İnciraltı Kent Ormanı'nda denize de girdi.

İzmir'de her hafta olduğu gibi bu hafta da piknik alanları boş kalmadı. Vatandaşlar, İzmir'in sıcak havasını fırsat bilip, piknik yaparak mangal yaktı. İnciraltı Kent Ormanı'na Kayseri'den teyzesini getirdiğini söyleyen Gülhanım Çiftçi (22), Burada piknik yaptıktan sonra pazar alışverişine gideceğiz. Çok mutluyuz. Günümüz çok güzel geçiyor dedi. Pandemi sürecinde arkadaşlarıyla birlikte kafeleri değil, açık alanları tercih ettiklerini söyleyen Esra Atalay da (23), Sosyal mesafeye dikkat ederek piknik yapıyoruz, ancak ileri taraflar daha da kalabalıktı. Arkadaşlarımızla kahvaltı yaptık. Bir-iki saat sonra da kalkacağız. Arkadaşlarımızla ancak açık alanlar da kısa süreli görüşüyoruz. Keyfimiz yerinde diye konuştu.

Nurgül Uslu (37) de, Sabah erken geldik. Kahvaltımızı yaptık. Kahvemizi içtik. Vaktimiz çok güzel geçiyor. Arkadaşlarımızla geldik. Çocuklar burayı çok seviyor. Birazdan da evimize döneceğiz dedi.

Güneşli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 21:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Güneşli havayı gören İzmirliler piknik alanlarını doldurdu - Son Dakika
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