İzmir Güz Trofesi sona erdi - Son Dakika
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İzmir Güz Trofesi sona erdi

6 saat önce

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) ve Çeşme Marina tarafından düzenlenen 2019 İzmir Güz Trofesi'nin 3. ve son ayak yarışları tamamlandı.

İzmir Güz Trofesi sona erdi, System.String[]

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) ve Çeşme Marina tarafından düzenlenen 2019 İzmir Güz Trofesi'nin 3. ve son ayak yarışları tamamlandı.


Çeşme Marina'da dün sert rüzgar nedeniyle yapılamayan yarışlar, bu sabah 32 teknenin katılımıyla gerçekleştirildi. EAYK Komodoru Akif Sezer, yaptığı açıklamada, İzmir Güz Trofesi'nin 3. ayak yarışlarıyla 2019 senesini kapattıklarını söyledi.

Üçüncü ayak yarışlarıyla sona eren 2019 İzmir Güz Trofesi'nde IRC A1'de Tüpraş Lemon, IRC A2'de Orchestra, IRC A3'te Mare, IRC A-4'te Çeşme Marina Ventus, IRC B-1'de Perle White, IRC B2'de Goodday Sunshine, IRC B3'te Chess ve destek sınıfında Elisa birinciliğe ulaştı.

Marina, Çeşme, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:36 Kaynak: AA
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