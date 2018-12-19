Son Dakika Haberleri: İzmir Güz Trofesi Yarışsız Sonlandı

İzmir Güz Trofesi Yarışsız Sonlandı

2 saat önce

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK)- Çeşme Marina'nın düzenlediği İzmir Güz Trofesi 3. Ayak, AYK - EAYK & Çeşme Marina Kupası ile yarışsız tamamlandı.

İzmir Güz Trofesi Yarışsız Sonlandı, System.String[]
Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK)- Çeşme Marina'nın düzenlediği İzmir Güz Trofesi 3. Ayak, AYK - EAYK & Çeşme Marina Kupası ile yarışsız tamamlandı.

15-16 Aralık tarihlerinde planlanan yarışlarda cumartesi günü, 34 tekne brifing ardından denize açıldı. Tekneler denize açıldığında hava yarış için ideal olmakla birlikte, start ardından havanın sertleşmesi ve ölçülen havanın 30 knotı bulması nedeniyle yarış abandone edildi.

Pazar sabahına gök gürültülü sağnak yağışla uyanan yelkencilere brifingde yıldırımlarla ilgili tehlikeler anlatıldı ve karada tehir flaması toka edildi. Denize çıkan komite zaman aralığı kısa olan yıldırımlar nedeniyle 3. ayak 2. gün yarışlarının yapılmamasına karar verdi.

Karar sonrasında Çeşme Marina Yacht Club'ta, İzmir Güz trofesi overall kupaları sahipleriyle buluştu. Ödül töreninde; IRC 1'de Shaker, IRC 2'de Ladies First, IRC 3'de Yunus Marin-Cygnus, IRC 4'de Rengareng, IRC'5 de Fermer ve Destek Sınıfında AYK-Marjinal ekibine birincilik kupaları verildi.

EAYK-Çeşme Marina 2019 Kış Trofesi, 26-27 Ocak tarihlerinde ilk ayak yarışları ile başlayacak. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:06 Kaynak: DHA

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