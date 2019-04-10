İzmir Güzeli!
9 dakika önce
Kraliçe İzmirli Kral İranlı
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:49 Kaynak: Bültenler
Sinema ve dizi film sektörüne yeni yüzler kazandırmayı amaçlayan "3.Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması"nın finali Engelsiz Yaşam Vakfı yararına önceki gece WOW İstanbul Hotel & Convention Center'da yapıldı.
Kızlı erkekli 28 finalistin büyük jüri karşısına çıktığı yarışmada psikoloji bölümü öğrencisi İzmirli 20 yaşındaki Yağmur Çokgenç "Kraliçe" seçilirken 23 yaşındaki bilgisayar programcısı İranlı Reza Mollazadeh ise "Kral" seçildi. Gala gecesinde ayrıca her yıl tekrarlanan "Yaşayan Değerlere Saygı " bölümündeEnis Fosforoğlu, Yusuf Sezgin ve Salih Güney'eYaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü verildi.
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