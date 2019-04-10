Son Dakika Haberleri: İzmir Güzeli!

İzmir Güzeli!

9 dakika önce

Kraliçe İzmirli Kral İranlı

İzmir Güzeli!, System.String[]

Sinema ve dizi film sektörüne yeni yüzler kazandırmayı amaçlayan "3.Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması"nın finali Engelsiz Yaşam Vakfı yararına önceki gece WOW İstanbul Hotel & Convention Center'da yapıldı.

Kızlı erkekli 28 finalistin büyük jüri karşısına çıktığı yarışmada psikoloji bölümü öğrencisi İzmirli 20 yaşındaki Yağmur Çokgenç "Kraliçe" seçilirken 23 yaşındaki bilgisayar programcısı İranlı Reza Mollazadeh ise "Kral" seçildi. Gala gecesinde ayrıca her yıl tekrarlanan "Yaşayan Değerlere Saygı " bölümündeEnis Fosforoğlu, Yusuf Sezgin ve Salih Güney'eYaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü verildi.

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:49 Kaynak: Bültenler
İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanı'nın Otoparkı 15 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak CHP'li Kaftancıoğlu, "Sandıkların Yüzde 97'si Sayıldı" Deyip İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Mazbatasını Aldı Ekrem İmamoğlu İçin "Mazbata Online" Oyunu Yapıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 16:58:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir Güzeli!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]