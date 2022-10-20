İzmir haber... Aliağa'daki Şehit Fethi Sekin Çocuk Trafik Eğitim Parkı, yeniden faaliyete geçti

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Şehit Fethi Sekin Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen eğitim faaliyetleri, yeniden başladı.

Polis ve jandarma ekipleri, parkta ilk olarak Fatih İlkokulu 3. sınıf öğrencilerini ağırladı.

Etkinliği Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Can Gökgöz, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ömür Avcı, Fatih İlkokulu Müdürü Tuncay Türkmen de takip etti.

Zekeriya Güney, parktaki trafik eğitimine, parkın yeniden faaliyete geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencileri burada ağırlamaya devam edeceklerini aktaran Güney, "Tüm öğrencilerimizin buraya gelip bu eğitimleri düzenli olarak almalarını sağlamak için biz de planlamaları yapıyoruz. İnşallah buradaki eğitimler kalıcı olur. Devamı gelir. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.