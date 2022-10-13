İzmir haber! Çeşme'deki yaya önceliği denetlemesinde sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
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İzmir haber! Çeşme'deki yaya önceliği denetlemesinde sürücülere ceza yağdı

13.10.2022 16:59
İzmir haber! Çeşme'deki yaya önceliği denetlemesinde sürücülere ceza yağdı

İzmir 3. sayfa haberi: İzmir'in Çeşme ilçesinde, yaya geçiş üstünlüğü denetlemesi yapan trafik ekipleri, yaya önceliği kurallarına uymayan sürücülere ceza yağdırdı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yaya geçiş üstünlüğü denetlemesi yapan trafik ekipleri, yaya önceliği kurallarına uymayan sürücülere ceza yağdırdı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, kentin en işlek kavşaklarından birisi olan Adliye Kavşağı'ndaki yaya geçidinde denetleme yaptı. Yaya geçidinden geçmeye çalışan ve yayalara geçiş üstünlüğü vermeyen sürücülere, 888 lira para cezası kesildi. Trafik ekipleri, trafik ışığı olmayan yaya geçitlerinde, geçiş üstünlüğünün yayalara ait olduğu uyarısında da bulundu. Yaya geçiş üstünlüğü denetlemelerinin, Çeşme'deki yaya geçitlerinde sık aralıklarla tekrarlanacağı öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir haber! Çeşme'deki yaya önceliği denetlemesinde sürücülere ceza yağdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir haber! Çeşme'deki yaya önceliği denetlemesinde sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
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