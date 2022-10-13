Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, kentin en işlek kavşaklarından birisi olan Adliye Kavşağı'ndaki yaya geçidinde denetleme yaptı. Yaya geçidinden geçmeye çalışan ve yayalara geçiş üstünlüğü vermeyen sürücülere, 888 lira para cezası kesildi. Trafik ekipleri, trafik ışığı olmayan yaya geçitlerinde, geçiş üstünlüğünün yayalara ait olduğu uyarısında da bulundu. Yaya geçiş üstünlüğü denetlemelerinin, Çeşme'deki yaya geçitlerinde sık aralıklarla tekrarlanacağı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir haber! Çeşme'deki yaya önceliği denetlemesinde sürücülere ceza yağdı - Son Dakika

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