İzmir haberleri! CHP Parti Okulu "Ulusal Koordinatörler Çalıştayı"nı Çeşme'de düzenledi - Son Dakika
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İzmir haberleri! CHP Parti Okulu "Ulusal Koordinatörler Çalıştayı"nı Çeşme'de düzenledi

16.10.2022 13:26

İzmir habere göre CHP Parti Okulu, 81 ilden eğitim koordinatörlerinin katılımıyla düzenlediği Ulusal Koordinatörler Çalıştayı'nın altıncısını Çeşme'de gerçekleştirdi.

CHP Parti Okulu, 81 ilden eğitim koordinatörlerinin katılımıyla düzenlediği Ulusal Koordinatörler Çalıştayı'nın altıncısını Çeşme'de gerçekleştirdi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, üç gün süren çalıştayda, başta seçim güvenliği olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek 13 eğitim modülünün uygulama yöntemleri görüşüldü.

"Yaratıcı Çözüm Üretme Teknikleri" çalışmasının da gerçekleştirildiği çalıştayda, katılımcılar ülke sorunlarının çözüm yollarına dair analizler yaptı, tespitlerde bulundu ve çözüm yolları üzerine yoğunlaştı.

Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı çalıştaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin dört bir yanından gelen koordinatörlerle, seçimler sırasında yaşanacak her türlü problemi masaya yatırdıklarını ve çözüm ürettiklerini belirtti.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir haberleri! CHP Parti Okulu 'Ulusal Koordinatörler Çalıştayı'nı Çeşme'de düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir haberleri! CHP Parti Okulu "Ulusal Koordinatörler Çalıştayı"nı Çeşme'de düzenledi - Son Dakika
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