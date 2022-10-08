İzmir haber | Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çeşme'yi ziyaret etti - Son Dakika
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İzmir haber | Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çeşme'yi ziyaret etti

08.10.2022 13:59

İzmir haberine göre Fener Rum Patriği Bartholomeos, İzmir'in Çeşme ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, İzmir'in Çeşme ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın davetlisi olarak ilçeye gelen Bartholomeos, Alaçatı Camisi ile Aya Haralambos Kilisesi'ni gezdi.

Gezisinde kendisine eşlik eden Ekrem Oran'ı makamında da ziyaret eden Bartholomeos, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Oran, Bartholomeos'a, ressam Salim Başyiğit tarafından yapılmış Atatürk portresi hediye etti.

Oran'a başarı dileyen Bartholomeos, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Çeşme Kalesi'nin kalıcı listeye girmesini temenni etti.

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Kaynak: AA

Bartholomeos, Fenerbahçe, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir haber | Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çeşme'yi ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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