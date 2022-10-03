FOÇA AÇIKLARINDA, YUNANİSTAN'IN GERİ İTTİĞİ 25 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI - Son Dakika
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FOÇA AÇIKLARINDA, YUNANİSTAN'IN GERİ İTTİĞİ 25 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

03.10.2022 16:56

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 25 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 25 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, saat 09.00 sıralarında, Aslanburnu açıklarında can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen, Filistin uyruklu 16 erkek, 2 kadın ve 7 çocuk olmak üzere toplam 25 kaçak göçmeni kurtardı. Foça Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilecek. (DHA)

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Kaynak: DHA

Yunanistan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FOÇA AÇIKLARINDA, YUNANİSTAN'IN GERİ İTTİĞİ 25 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: FOÇA AÇIKLARINDA, YUNANİSTAN'IN GERİ İTTİĞİ 25 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI - Son Dakika
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