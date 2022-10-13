FOÇA'DA KAMYON KASASINDA 108 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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FOÇA'DA KAMYON KASASINDA 108 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

13.10.2022 00:15

İZMİR'in Foça ilçesinde, kamyon kasasında 108 kaçak göçmen yakalandı.

İZMİR'in Foça ilçesinde, kamyon kasasında 108 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenleri taşıyan kamyonun sürücüsü tutuklandı.

Foça Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 01.30 sıralarında ilçe merkezine yakın bir kavşakta yaptığı yol uygulaması sırasında 34 R 9622 plakalı kamyonu durdurdu. Yapılan kontrolde kamyonun brandayla kapatılmış kasasında 108 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler işlemleri için emniyete götürüldü. Burada yapılan kimlik belirleme işlemleri sonucu kaçak göçmenlerin 78'inin Afgan, 21'inin Pakistan, 5'inin Bangladeş, 2'sinin Yemen, 1'er kişinin ise Umman ve İran uyruklu oldukları belirlendi. Kamyon sürücüsü M.G. ile araçta bulunan S.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. tutuklanırken, S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği bildirildi.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FOÇA'DA KAMYON KASASINDA 108 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: FOÇA'DA KAMYON KASASINDA 108 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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