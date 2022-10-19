Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Kaynak: AA

Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir haber! İzmir açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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