Sekiz Eylül Mahallesi'nde dün pompalı tüfekle Mehmet Sür'e ateş ederek ölümüne neden olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan Ş.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kaynak: AA

Eylül, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir haber: İzmir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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