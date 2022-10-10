İzmir haber: İzmir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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İzmir haber: İzmir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

10.10.2022 17:36
İzmir haber: İzmir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

İzmir gündem haberi | İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan kişi cezaevine gönderildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan kişi cezaevine gönderildi.

Sekiz Eylül Mahallesi'nde dün pompalı tüfekle Mehmet Sür'e ateş ederek ölümüne neden olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan Ş.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Aralarında husumet bulunan Ş.D tarafından dün sokakta pompalı tüfekle vurulan Mehmet Sür (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Eylül, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir haber: İzmir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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