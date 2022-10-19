Ekipler 'Bir kişi toprak altında kaldı' ihbarıyla seferber oldu! Gerçek çok başka çıktı

Kaynak: AA

Tragger, İtfaiye, Seyhan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kastamonu haber: Araç kundaklayan kişi iş yerini yakmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika

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