İzmir haber | İzmir'de araç kundaklayıp kaçan şüpheliye suçüstü - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir haber | İzmir'de araç kundaklayıp kaçan şüpheliye suçüstü

19.10.2022 09:22
İzmir haber | İzmir'de araç kundaklayıp kaçan şüpheliye suçüstü

İzmir haberleri... İZMİR'in Buca ilçesinde husumetlisinin aracını kundaklayıp kaçan A.Ç. (38) bir dükkanı da yakmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

İZMİR'in Buca ilçesinde husumetlisinin aracını kundaklayıp kaçan A.Ç. (38) bir dükkanı da yakmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Seyhan Mahallesi 667/1 Sokak'ta meydana geldi. A.Ç. (38) husumetlisinin hafif ticari aracını kundaklayıp, kaçtı. Bu sırada alevler, yakındaki bir iş yerine sıçradı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri söndürdü. Devriye gezen polis ekipleri kaçan A.Ç.'nin hareketlerinden şüphelenip, takibe aldı. Polisi gören A.Ç., bu kez 642 Sokak'taki odun satışı yapan iş yerini kundaklamaya çalıştı. Ekiplerin müdahalesi ile A.Ç., suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan A.Ç.'nin başta 'kundaklama' olmak üzere birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi.Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Kablolardan sarkan ve sürünerek girdiği 2 marketi soyan hırsız kameraya yansıdı Kablolardan sarkan ve sürünerek girdiği 2 marketi soyan hırsız kameraya yansıdı Son dakika haber | Polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin otomobilinde ruhsatsız tabanca bulundu Son dakika haber | Polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin otomobilinde ruhsatsız tabanca bulundu 5 KİLOMETRE KAÇTIKLARI OTOMOBİLDEN TABANCA ÇIKTI; 'KİMİN KOYDUĞUNU BİLMİYORUZ' DEDİ 5 KİLOMETRE KAÇTIKLARI OTOMOBİLDEN TABANCA ÇIKTI; 'KİMİN KOYDUĞUNU BİLMİYORUZ' DEDİ

Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir haber | İzmir'de araç kundaklayıp kaçan şüpheliye suçüstü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:58 Karısının köpeğine tecavüz eden şahıs hapishanede saldırıya uğradı
14:43 Gazeteci Bilal Özcan, Kaan Yıldırım'ı hedef aldı: Onun gibisi çok var, Suriyeliler de dahil
14:38 Kazak teknik direktör bayrak gerginliği için özür diledi
14:35 "En çok nefret ettiğim ülke Türkiye" diyen Yunan genç dut yemiş bülbüle döndü
14:29 WhatsApp'ta 3 mavi tik iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan cevap: Böyle bir uygulama yoktur
13:58 Cezada herhangi bir indirim yapılmadı! Nuray'ı boğarak öldüren eski nişanlıya ağırlaştırılmış müebbet verildi
13:57 Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den Josef de Souza'ya uyarı geldi
13:44 Brezilya Devlet Başkanı'nın Venezuelalı kızlarla ilgili fuhuş çıkışına tepki yağdı
13:46 Hastalığı nedeniyle gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali dikkat çekti
13:26 Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, yeniden bıçak altına yattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 15:14:32. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir haber | İzmir'de araç kundaklayıp kaçan şüpheliye suçüstü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement