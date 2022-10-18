İzmir haber... İzmir'de bıçakla ağır yaralanan genç, hayata tutunamadı

İzmir'in Bornova ilçesinde husumetli olduğu iddia edilen kişiler tarafından bıçakla yaralanan 18 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 16 Ekim akşamı, Ergene Mahallesi 460 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Erhan Ağlayan (18) ile E.C. (21) ve B.Ö. (19), sokakta karşılaştı. Burada tartışmaya başlayan gençler, bir anda kavgaya tutuştu. Erhan Ağlayan, koltuk altından aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı durumdaki E.A., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Hayata tutunamadı

Burada tedavi altına alınan Erhan Ağlayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağlayan'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 şüpheli tutuklandı

Öte yandan olayın şüphelileri E.C. ve B.Ö. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerden B.Ö.'nün 30'dan fazla suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR