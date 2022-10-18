İzmir haber... İzmir'de bıçakla ağır yaralanan genç, hayata tutunamadı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir haber... İzmir'de bıçakla ağır yaralanan genç, hayata tutunamadı

18.10.2022 16:42
İzmir haber... İzmir'de bıçakla ağır yaralanan genç, hayata tutunamadı

Gelen İzmir haberlerine göre İzmir'in Bornova ilçesinde husumetli olduğu iddia edilen kişiler tarafından bıçakla yaralanan 18 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde husumetli olduğu iddia edilen kişiler tarafından bıçakla yaralanan 18 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 16 Ekim akşamı, Ergene Mahallesi 460 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Erhan Ağlayan (18) ile E.C. (21) ve B.Ö. (19), sokakta karşılaştı. Burada tartışmaya başlayan gençler, bir anda kavgaya tutuştu. Erhan Ağlayan, koltuk altından aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı durumdaki E.A., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Hayata tutunamadı

Burada tedavi altına alınan Erhan Ağlayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağlayan'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 şüpheli tutuklandı

Öte yandan olayın şüphelileri E.C. ve B.Ö. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerden B.Ö.'nün 30'dan fazla suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

YORUMLAR
500
Ekipler 'Bir kişi toprak altında kaldı' ihbarıyla seferber oldu! Gerçek çok başka çıktı Ekipler 'Bir kişi toprak altında kaldı' ihbarıyla seferber oldu! Gerçek çok başka çıktı Son dakika haber! Urla'da hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı Son dakika haber! Urla'da hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı İzmir 3. sayfa haberi... İzmir'de anne oğul torbacı, narkotik polisine yakalandı İzmir 3. sayfa haberi... İzmir'de anne oğul torbacı, narkotik polisine yakalandı
Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir haber... İzmir'de bıçakla ağır yaralanan genç, hayata tutunamadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
20:21 Çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
20:10 Ekipler "Bir kişi toprak altında kaldı" ihbarıyla seferber oldu! Gerçek çok başka çıktı
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
19:35 Kocaeli'de işten çıkarılan adam durumu hazmedemeyince patronunu öldürdü
18:48 Alkol ve tütün mamulleriyle ilgili 11 maddelik yasa teklifi TBMM'de! Kaçak üretime hapis cezası verilecek
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
17:51 5 ay önce öldürülen hurdacı Seyfettin Çabuk cinayeti aydınlatıldı: Katil zanlısı 'enişte' çıktı
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 22:08:03. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir haber... İzmir'de bıçakla ağır yaralanan genç, hayata tutunamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement