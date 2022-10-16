Son dakika haber: Bıçaklanan genç hastanede tedavi altına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber: Bıçaklanan genç hastanede tedavi altına alındı

16.10.2022 21:42

Son dakika haberler: İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada yaralanan genç, hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili 2 zanlıyı gözaltına aldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada yaralanan genç, hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Ergene Mahallesi'nde, E.A. (18) ile E.C. ve B.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, E.A. vücudunun farklı yerlerinden bıçaklandı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan E.A'nın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili E.C. ve B.Ö'yü gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bıçaklanan genç hastanede tedavi altına alındı - Son Dakika

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