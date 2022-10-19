İzmir haber... İzmir'de bir aracı ve iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı

İzmir'de bir aracı ve iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde husumetlisinin aracını kundakladıktan sonra kaçan şüpheli, yine husumetlisinin farklı bir yerde bulunan iş yerini kundaklamaya çalıştığı sırada polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin kundakladığı aracın bitişiğindeki iş yerine de sıçrayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, 04.30 sıralarında Buca ilçesi Seyhan Mahallesi, 667/1 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, A.Ç., husumetlisi olduğu öğrenilen bir kişinin park halindeki hafif ticari aracını kundakladı. Araçta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek aracın yanındaki iş yerine sıçradı. Alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile iş yerindeki yangın büyümeden söndürüldü.

Polis ekiplerinin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı

Husumetlisinin aracını kundakladıktan sonra olay yerinden kaçan A.Ç., Buca ilçesi, Seyhan Mahallesi, 642 Sokak'ta bulunan odun satış yerini kundakladığı sırada polis ekiplerini gördü. Polis ekiplerini gördükten sonra bir aracın altına saklanmaya çalışan A.Ç., ekiplerin dikkati sayesinde yakalandı. Odun satış yerinde çıkan ufak çaplı yangın, polis ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Ç.'nin kundaklama gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi.