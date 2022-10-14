İzmir haber: İzmir'de CHP'den 'Dezenformasyonla Mücadele Yasası'na tepki

CHP İzmir İl Başkanlığı, 'Dezenformasyonla Mücadele Yasası' olarak bilinen 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 29'uncu maddesinde muğlak ve ucu açık ifadeler yer aldığını belirterek, tepkilerini dile getirdi.

CHP Genel Merkezi tarafından, 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan 'Dezenformasyonla Mücadele Yasası'na ilişkin, CHP İzmir İl Başkanlığında basın açıklaması yapıldı. CHP İzmir İl Sekreteri Ahmet Yıldız, CHP İl Yönetimi ve ilçe başkanlarının katılımıyla yapılan açıklamaya, il başkanı Deniz Yücel ile CHP İzmir milletvekillerinin Ankara'da bulunmaları dolayısıyla katılamadıkları belirtildi.