İzmir haber: İzmir'de CHP'den 'Dezenformasyonla Mücadele Yasası'na tepki - Son Dakika
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İzmir haber: İzmir'de CHP'den 'Dezenformasyonla Mücadele Yasası'na tepki

14.10.2022 12:33
İzmir haber: İzmir'de CHP'den 'Dezenformasyonla Mücadele Yasası'na tepki

İzmir haberine göre CHP İzmir İl Başkanlığı, 'Dezenformasyonla Mücadele Yasası' olarak bilinen 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 29'uncu maddesinde muğlak ve ucu açık ifadeler yer aldığını belirterek, tepkilerini dile getirdi.

CHP İzmir İl Başkanlığı, 'Dezenformasyonla Mücadele Yasası' olarak bilinen 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un  29'uncu maddesinde muğlak ve ucu açık ifadeler yer aldığını belirterek, tepkilerini dile getirdi.

CHP Genel Merkezi tarafından, 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan 'Dezenformasyonla Mücadele Yasası'na ilişkin, CHP İzmir İl Başkanlığında basın açıklaması yapıldı. CHP İzmir İl Sekreteri Ahmet Yıldız, CHP İl Yönetimi ve ilçe başkanlarının katılımıyla yapılan açıklamaya, il başkanı Deniz Yücel ile CHP İzmir milletvekillerinin Ankara'da bulunmaları dolayısıyla katılamadıkları belirtildi.

'YASANIN 29'UNCU MADDESİ UCU AÇIK'Basın açıklaması metnini okuyan CHP İl Sekreteri Ahmet Yıldız, yasanın 29'uncu maddesinin muğlak ve ucu açık ifadelerin yer aldığını belirterek, şunları söyledi: "40 maddelik bu yasayla, başta düşünce ve ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin, gazeteciliğin ve basın özgürlüğünün altına son bir dinamit daha koymak istediği açıktır. Yasanın 29'uncu maddesiyle, 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu' diyerek sınırlarının ve içeriğinin ne olduğu belirsiz yeni bir suç tanımı yapılmaktadır. Aynı zamanda sosyal medyada yapılan eleştiriler, 'dezenformasyon' olarak yaftalanabilecektir. Yasa, sosyal medya platformlarına ilişkin düzenlemeyle, halkın temel haberleşme ve haber alma kaynaklarını kullanılamaz hale getirmeye kadar gidebilecek geniş sınırlama yetkileri içermektedir. Yasanın yürürlüğe girmesiyle, sınırlı kaynaklarıyla gazeteciliği dinamik bir şekilde yaşatma mücadelesi veren yerel yayın organları, büyük bir darbe alacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Ülkemizin gerçeklerini, halkımızın sorunlarını ve hakikati her yerde haykırmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Çok az kaldı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, başta düşünce, ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere, tüm temel hak ve özgürlükleri yaşatan bir düzeni inşa edeceğiz."

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir haber: İzmir'de CHP'den 'Dezenformasyonla Mücadele Yasası'na tepki - Son Dakika

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