İzmir haber... İzmir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika
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İzmir haber... İzmir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

09.10.2022 21:34
İzmir haber... İzmir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

İzmir gündem haberi... İzmir'in Kiraz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Kiraz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Akpınar Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan Özcan Demirel'in (42) kullandığı traktör devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Demirel, sağlık ekiplerince Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özcan Demirel, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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Kaynak: AA

Kiraz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir haber... İzmir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

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