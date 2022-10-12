Son dakika haberi | Doktorun 3 zanlı tarafından sopayla darbedildiği anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Son dakika haberi | Doktorun 3 zanlı tarafından sopayla darbedildiği anlar güvenlik kamerasında

12.10.2022 19:32

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Torbalı ilçesinde, çalıştığı aile sağlığı merkezinde yaşanan bir tartışma sonrası beyaz kod veren doktor Ekin Hürel Günay'ın, 3 şüpheli tarafından sopayla darbedildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, çalıştığı aile sağlığı merkezinde yaşanan bir tartışma sonrası beyaz kod veren doktor Ekin Hürel Günay'ın, 3 şüpheli tarafından sopayla darbedildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan Günay'ın, 7 Ekim'de mesai çıkışı S.A, F.A. ve S.A'nın sopalı saldırısına uğramasına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Görüntülerde, Günay'ı bir süre takip eden minibüsteki 3 zanlı, araç park ettikten sonra ellerinde sopayla doktorun bulunduğu yere koşuyor. Kavşağa yakın bir bölgede doktora saldırmaya başlayan şüpheliler, ellerinde sopayla Günay'a defalarca vuruyor.

Zanlılar, Günay baygınlık geçirdikten sonra araçla uzaklaşıyor.

Şüphelilerden birinin minibüse binerken eliyle birini tehdit ettiği de görülüyor.

Olay

22 Ağustos'ta Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezine gelen hasta ile merkezde çalışan engelli bir doktor arasında tartışma yaşanmış, aynı merkezde aile hekimi olarak görev yapan Ekin Hürel Günay da tartışmayı sonlandırmak için araya girmiş ve beyaz kod vermişti.

Günay, 7 Ekim akşam mesai sonrası kendisini bekleyen 3 saldırganın sopalı saldırısına uğramış, ambulansla kaldırıldığı Torbalı'daki hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

İş göremez raporu alan Günay, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Günay, hastanede ifadesini alan polise, saldırganlar arasında hakkında beyaz kod verdiği kişinin de bulunduğunu bildirmesi üzerine şüpheliler S.A, F.A. ve S.A. gözaltına alınmıştı.

Zanlılar, sevk edildikleri adliyede tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Torbalı, Tragger, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Doktorun 3 zanlı tarafından sopayla darbedildiği anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

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