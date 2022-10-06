İzmir 3. sayfa haberleri... İzmir'de helikopter destekli dev şafak operasyonu: 39 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir 3. sayfa haberleri... İzmir'de helikopter destekli dev şafak operasyonu: 39 şüpheli yakalandı

06.10.2022 19:22

İzmir haberi... İzmir'de helikopter destekli dev şafak operasyonu: 39 şüpheli yakalandı İzmir'deki nefes kesen operasyonda 39 şüpheli yakalandı İzmir'de, 118 ekip ve 247 polisin katılımıyla gerçekleştirilen helikopter destekli dev şafak operasyonunda, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti yapmak, yağma,...

İzmir'de helikopter destekli dev şafak operasyonu: 39 şüpheli yakalandı

İzmir'deki nefes kesen operasyonda 39 şüpheli yakalandı

İZMİR - İzmir'de, 118 ekip ve 247 polisin katılımıyla gerçekleştirilen helikopter destekli dev şafak operasyonunda, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti yapmak, yağma, silahla tehdit gibi birçok suçtan aranması bulunan 58 şüpheliden 39'u yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kent merkezinde bulunan ilçelerde aranan şahısların yakalanmasına yönelik dev bir operasyon gerçekleştirdi. 118 ekip ve 247 polisin katıldığı helikopter destekli 58 hedef şahsa yönelik operasyonda; hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti yapmak, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, taksirle ölüme neden olma, yaralama, yağma, silahla tehdit, başkasına ait banka kartının izinsiz kullanılması ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından aranan toplamda 39 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, diğer şahısları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir 3. sayfa haberleri... İzmir'de helikopter destekli dev şafak operasyonu: 39 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir 3. sayfa haberleri... İzmir'de helikopter destekli dev şafak operasyonu: 39 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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