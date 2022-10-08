İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi. E.O.'nun adresinde yapılan aramada 54 adet tarihi eser ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, E.O. isimli şahsın elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kemalpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenlendi. E. O., ekipler tarafından gözaltına alınırken; adreste yapılan aramada 51 adet sikke ve 3 adet tarihi eser niteliğindeki obje ele geçirildi.
Ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan E.O.'nun adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir haber: İzmir'de Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu - Son Dakika