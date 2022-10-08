Jandarma ekipleri, E.O. isimli şahsın elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kemalpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenlendi. E. O., ekipler tarafından gözaltına alınırken; adreste yapılan aramada 51 adet sikke ve 3 adet tarihi eser niteliğindeki obje ele geçirildi.

Kaynak: ANKA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir haber: İzmir'de Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu - Son Dakika

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