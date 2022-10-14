İzmir haber | İzmir'de kadavra bağışçılarının ailelerine teşekkür plaketi - Son Dakika
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İzmir haber | İzmir'de kadavra bağışçılarının ailelerine teşekkür plaketi

14.10.2022 13:30
İzmir haber | İzmir'de kadavra bağışçılarının ailelerine teşekkür plaketi

İzmir haberler: Kadavralarını tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimi için Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalına bağışlayan 6 kişinin ailelerine, düzenlenen törenle teşekkür plaketi verildi.

Kadavralarını tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimi için Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalına bağışlayan 6 kişinin ailelerine, düzenlenen törenle teşekkür plaketi verildi.

Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, EÜ Tıp Fakültesi Recep Egemen Amfisi'nde "Dünya Anatomi Günü" dolayısıyla düzenlenen törende, tıp eğitiminde kadavranın önemini vurguladı.

Tıp fakültesinde anatomi eğitiminin 2. yılda başladığını hatırlatan Gürgün, "Öğrencilerimiz kadavralarla eğitim almaya başlayınca tıp eğitimi aldığını hala iyi anlıyor. Kadavralarla yapılan eğitim kaliteli sağlık hizmetleri olarak ileri de ülkemize ve vatandaşlarımıza yansıyor. Bu yıl üniversitemizin Anatomi Ana Bilim Dalına 10 kadavra bağışı oldu. Bu Türkiye'deki üniversiteler arasında yüksek bir sayı. Ben en büyük teşekkürü değerli bağışçılarımızın ailelerine yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Başkanı Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu da dernek olarak kadavra bağışını ülke çapında arttırmak için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

İyi bir tıp eğitimi için kadavra bağışının önemine değinen Kervancıoğlu, "Ülkemizde kadavra bağışı rakamları çok düşük seviyede. Bugünün önemi daha çok kişiye ulaşarak beden bağışını arttırmaktır. Bu konuda herkesin duyarlı olması lazım. EÜ Anatomi Ana Bilim Dalı'na 2022 yılı içinde yapılan 10 kadavra bağışı kent genelinde duyarlılığının oluştuğunun bir göstergesi. Değerli bağışçılarımızın ailelerine derneğim adına çok teşekkür ediyorum. " diye konuştu.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Gürgün ve öğretim üyeleri tarafından, kadavralarını bağışlayan kişilerin ailelerine çiçek ve teşekkür plaketi verildi.

Bağışçıların kızları konuştu

Plaket töreninde söz alan Nilsu Özdağ Kalkan, babası iş insanı Suat Özdağ'ın bu yıl vefat ettiğini ve isteği üzerine kadavrasını tıp öğrencilerinin eğitimi için bağışladığını söyledi.

Babasının İzmir Ekonomi Üniversitesinin kurucuları arasında da yer aldığını anlatan Özdağ, "Farkındalığı inanılmaz yüksek bir insandı. Her zaman öğrencilere, gençlere ve etrafındaki herkese dokunabilmek ve yardımcı olmak isterdi. Hastalığı sırasında Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi oldu. Babam kendisine bakan tıp öğrencilerine hep minnet duydu ve onlara destek olması gerektiğini düşündü. Hastalığında bile bunu hissetti. Bizden bunu yapmamızı istedi. Bu çiçek babamdan gelmiş gibi kabul ediyorum, öyle hissettim." diye konuştu.

Sedef Falah Çiloğlu da babası Nimettullah Falah'ı mayıs ayında kaybettiklerini, düzenlenen törende üzüntüyü ve gururu bir arada yaşadıklarını ifade etti.

Bu süreçte doktorlarının her zaman ailesinin yanında olduğunu anlatan Çiloğlu, "Aile olarak babam zamanında ne kadar doğru bir karar aldığını bu gün bir kez daha anladık. Hepinize çok teşekkür ederiz." dedi.

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Kaynak: AA

Ege Üniversitesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir haber | İzmir'de kadavra bağışçılarının ailelerine teşekkür plaketi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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