Son Dakika | İZMİR'DE KUYUMCU DÜKKANINDAKİ HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
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Son Dakika | İZMİR'DE KUYUMCU DÜKKANINDAKİ HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

04.10.2022 21:14

Son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Konak ilçesinde kepengi açıp, camını kırarak kuyumcu dükkanına giren 1 kişi, raftaki kolye ve saatleri çaldıktan sonra dışarıda bekleyen 2 arkadaşıyla birlikte motosikletle kaçtı.

İZMİR'in Konak ilçesinde kepengi açıp, camını kırarak kuyumcu dükkanına giren 1 kişi, raftaki kolye ve saatleri çaldıktan sonra dışarıda bekleyen 2 arkadaşıyla birlikte motosikletle kaçtı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilirken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay, dün sabah saat 06.00 sıralarında Konak ilçesinde tarihi Kemeraltı çarşısındaki kuyumcu dükkanında yaşandı. Kepengi açıp, camı kırarak kuyumcu dükkanına giren 3 kişi, raftaki kolye ve saatleri çaldı. İhbarla bölgeye polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 kişinin daha önceden çaldıkları tespit edilen motosiklet ile kuyumcu dükkanına geldiği tespit edildi. Görüntülerde; yüzünü gizleyen bir kişinin kuyumcunun kepengini açıp, camını kırarak içeri girdiği görüldü. İş yerinde kısa süre inceleme yapan şüpheli ardından rafta bulunan kolye ve altınları alarak dışarıda bekleyen 2 arkadaşının yanına gitti. 3 şüphelinin daha sonra geldikleri motosikletle olay yerinden uzaklaştığı görüntülere yansıdı. Polis ekipleri hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | İZMİR'DE KUYUMCU DÜKKANINDAKİ HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

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