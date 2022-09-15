Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarındaki makilikte saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede ormana da sıçradı. Dumanları fark edenler, durumu Foça Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 5 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 4 su tankeri sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

İZMİR'in Foça ilçesinde makilikte çıkan yangın, ormana da sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Kaynak: DHA

Foça, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir haber! İzmir'de makilikte çıkan yangın ormana da sıçradı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.