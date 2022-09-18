İzmir haber... İzmir'de, mobilya fabrikasındaki yangın korkuttu - Son Dakika
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İzmir haber... İzmir'de, mobilya fabrikasındaki yangın korkuttu

18.09.2022 18:51
İzmir haber... İzmir'de, mobilya fabrikasındaki yangın korkuttu

İzmir yerel gündem haberine göre İZMİR'in Buca ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangın endişe yarattı.

İZMİR'in Buca ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangın endişe yarattı. İddiaya göre terasında yakılan mangaldan savrulan kıvılcımların neden olduğu yangında itfaiye ekiplerinin mmüdahalesiyle söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

Bugün saat 16.00 sıralarında, Seyhan Mahallesi 630/2 Sokak'taki bir mobilya fabrikasında, iddiaya göre binanın terasında yapılan mangaldan zemine köz düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevler, fabrikadaki süngerleri ve keresteleri kısa sürede tutuşturdu. İş yeri sahiplerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından alevler, bitişikteki diğer atölye ve fabrikalara sıçramadan söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir haber... İzmir'de, mobilya fabrikasındaki yangın korkuttu - Son Dakika

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