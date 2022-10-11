İZMİR'DE ŞARAMPOLE DEVRİLEN ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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İZMİR'DE ŞARAMPOLE DEVRİLEN ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

11.10.2022 01:51
İZMİR'DE ŞARAMPOLE DEVRİLEN ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İZMİR'in Foça ilçesinde yoldan çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten şarampole devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü Mustafa Topal (60), hayatını kaybetti.

İZMİR'in Foça ilçesinde yoldan çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten şarampole devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü Mustafa Topal (60), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 20.15 sıralarında İsmetpaşa Mahallesinde meydana geldi. İngiliz Burnu yönünden ilçe merkezine giden Mustafa Topal idaresindeki elektrikli üç tekerlekli motosiklet, İsmetpaşa Mahallesinde yolun daraldığı Mersinaki bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 30 metre yükseklikten devrilen elektrikli motosikleti gören çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kayalıkların arasından güçlükle çıkardığı Topal'ı, sağlık ekiplerine teslim etti. Ekiplerin ilk müdahalesinde Topal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Topal'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlçede bir plaj işletmesinde bekçilik yapan Mustafa Topal'ın, kazada hayatını kaybettiği elektrikli motosikleti birkaç gün önce satın aldığı öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Mustafa Topal, Hisarcık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR'DE ŞARAMPOLE DEVRİLEN ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İZMİR'DE ŞARAMPOLE DEVRİLEN ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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