Kaza, dün akşam saat 20.15 sıralarında İsmetpaşa Mahallesinde meydana geldi. İngiliz Burnu yönünden ilçe merkezine giden Mustafa Topal idaresindeki elektrikli üç tekerlekli motosiklet, İsmetpaşa Mahallesinde yolun daraldığı Mersinaki bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 30 metre yükseklikten devrilen elektrikli motosikleti gören çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kayalıkların arasından güçlükle çıkardığı Topal'ı, sağlık ekiplerine teslim etti. Ekiplerin ilk müdahalesinde Topal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Topal'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Mustafa Topal, Hisarcık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İZMİR'DE ŞARAMPOLE DEVRİLEN ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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