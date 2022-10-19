Bugün saat 10.45 sıralarında, Talatpaşa Bulvarı üzerinde seyir halinde olan ve içerisinde yolcu bulunmayan 35 T 6896 plakalı taksinin motor kısmında, alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın ön bölümünü sardı. Taksi şoförü aracını yolun ortasında bırakıp, araçtan indi. Çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri söndürdü.

İZMİR'in Konak ilçesinde, seyir halindeki bir taksi motor kısmında çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Talatpaşa Bulvarı bir süre araç trafiğine kapatıldı.

Kaynak: DHA

Tragger, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İZMİR'DE SEYİR HALİNDEKİ TAKSİ YANDI - Son Dakika

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