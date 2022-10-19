İZMİR'DE SEYİR HALİNDEKİ TAKSİ YANDI - Son Dakika
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İZMİR'DE SEYİR HALİNDEKİ TAKSİ YANDI

19.10.2022 13:06

İZMİR'in Konak ilçesinde, seyir halindeki bir taksi motor kısmında çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

İZMİR'in Konak ilçesinde, seyir halindeki bir taksi motor kısmında çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Talatpaşa Bulvarı bir süre araç trafiğine kapatıldı.

Bugün saat 10.45 sıralarında, Talatpaşa Bulvarı üzerinde seyir halinde olan ve içerisinde yolcu bulunmayan 35 T 6896 plakalı taksinin motor kısmında, alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın ön bölümünü sardı. Taksi şoförü aracını yolun ortasında bırakıp, araçtan indi. Çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri söndürdü.

Bu sırada çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Talatpaşa Bulvarı'nı araç trafiğine kapattı. Alevlerin söndürülmesinin ardından bulvar yeniden trafiğe açıldı. Taksi kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İZMİR'DE SEYİR HALİNDEKİ TAKSİ YANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İZMİR'DE SEYİR HALİNDEKİ TAKSİ YANDI - Son Dakika
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