İzmir gündem haberleri... İZMİR'DE SÖKÜMÜ GÜNDEME GELEN UÇAK GEMİSİNİN KENTE GELMEMESİ İÇİN KONSER VERİLDİ - Son Dakika
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İzmir gündem haberleri... İZMİR'DE SÖKÜMÜ GÜNDEME GELEN UÇAK GEMİSİNİN KENTE GELMEMESİ İÇİN KONSER VERİLDİ

05.08.2022 00:51

İzmir haber... İZMİR'in Aliağa ilçesinde sökümü gündeme gelen Brezilya Donanmasına ait uçak gemisi 'NAe Sao Paulo'nun İzmir'e gelmemesi için Gündoğdu Meydanında konser düzenlendi.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde sökümü gündeme gelen Brezilya Donanmasına ait uçak gemisi 'NAe Sao Paulo'nun İzmir'e gelmemesi için Gündoğdu Meydanında konser düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Brezilya Donanmasına ait uçak gemisi 'NAe Sao Paulo'nun İzmir'e gelmemesi Gündoğdu Meydanı'nda konser verildi. Moğollar'ın sahne aldığı konsere çok sayıda kişi meydanda toplanırken, bazı katılımcıların 'Asbestli gemiyi şehrimizde istemiyoruz, İzmir dünyanın çöplüğü değildir' pankartları açtığı görüldü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, konser arasında yaptığı konuşmada İzmir'in, dünyanın hurdalığı yapılmak istendiğini söyledi. Brezilya'dan gelecek olan uçak gemisinin Türk karasularına girmemesi gerektiğini belirten Öztunç, "Ne yapmalı? O gemiyi İzmir'e, Aliağa'ya sokmamalıyız. Gün gelir, eğer o gemi gelmeye devam ederse bu meydan dolar. İzmirli nasıl ki birilerini geldiği gibi gönderdiyse o gemiyi getirenleri de geldikleri gibi göndermeyi bilir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir'in dünyanın çöplüğü olmayacağını söyledi. Geminin Brezilya'dan yola çıktığını aktaran Soyer, "Bugün Ankara'da, Brezilya Büyükelçiliğinin önünde pankartlarımızı açtık ve uyardık. Dedik ki bu gemi İzmir'e gelmeyecek. Gemi yolda muhtemelen 30- 40 gün içerisinde İzmir'e varması bekleniyor. Bu gemiyi İzmir'e sokmamak için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. İzmir dünyanın çöplüğü değildir. Bu 30- 40 günde birçok eylem gerçekleştireceğiz. Canımız kadar sevdiğiniz, sevgiliniz kadar sevdiğiniz İzmir'e hep beraber sahip çıkacağız. Buraya gelecek, o gemiye buradan bir sözümüz var. Geldikleri gibi gidecekler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Brezilya, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir gündem haberleri... İZMİR'DE SÖKÜMÜ GÜNDEME GELEN UÇAK GEMİSİNİN KENTE GELMEMESİ İÇİN KONSER VERİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir gündem haberleri... İZMİR'DE SÖKÜMÜ GÜNDEME GELEN UÇAK GEMİSİNİN KENTE GELMEMESİ İÇİN KONSER VERİLDİ - Son Dakika
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