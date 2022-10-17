İzmir haber... İzmir'de trafikte çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

İzmir'in Buca ilçesinde, trafikte yol verme tartışması sonucu çıkan kavgada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ş.A'nın (41) kullandığı 10 CLD 20 plakalı otomobille seyir halindeyken, içerisinde M.A. (20) ve F.C.E'nin (21) bulunduğu 34 BU 0513 plakalı otomobil sürücüleri arasında Göksu Mahallesi 682 Sokak'ta yol verme tartışması çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Ş.A. ve araçtaki oğlu Y.A. (17) ile M.A. ve F.C.E. bıçak ve sopa darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavileri devam eden yaralılardan F.C.E. ile Y.A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.